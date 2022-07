Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 08-07-2022

Buscando alivio á beira do mar. Así estaba a praia de Samil, en Vigo, xa a media mañá, ante a chegada das temperaturas máis altas no que vai de verán. As Rías Baixas, xunto co val do Miño, en Ourense están en Alerta amarela. // Os casos activos de Covid que contabiliza o Sergas, seguen a aumentar, hoxe chegan a 17.730, con 1.520 novos contaxios. En cambio descenden e os pacientes ingresados, son 860, 14 menos, e 36 están nas UCI. // En Vigo comezou o Festival do peixe, SEAFEST. Unha iniciativa da Cooperativa de armadores centrada na gastronomía do mar que reafirma a cidade como capital europea da pesca. Catorce cociñeiros presentan especialidades elaboradas coas principais especies que comercializan as frotas no porto do Berbés. 08-07-2022