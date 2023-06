Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 08-06-2023 | RTVE Play

Día de Corpus en Redondela, coa procesión, a danza das espadas, a das burras e as penlas, o desfile do dragón e as alfombras. Rituais típicos da Festa da Coca, caracterizada pola combinación de elementos pagáns e relixiosos. // Socialistas e BNG reeditan en Lugo o pacto que xa mantiveron nos últimos catro anos e en Santiago os socialistas estudan incorporarse a un goberno encabezado pola nacionalista Goretti Sanmartín. // A contaminación por plásticos, o cambio climático e a pesca industrial, son os principais inimigos das especies mariñas e o seu medio. Así o denuncian os científicos no Día Mundial dos océanos. // Preocupación entre os veciños de varios edificios no Centro de Ourense, ante a aparición de fendas que poderían revelar danos estruturais a causa das intensas treboadas. 08-06-23