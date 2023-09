Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 07-09-2023 | RTVE Play

As praias de Malpica, cubertas con milleiros de medusas, ao baixar a marea. O Concello piden extremar as precaucións e facer caso das indicacións dos equipos de salvamento.| Os representantes do profesorado ameazan con mobilizacións se non se aplican medidas para aumentar as contratacións e reducir a carga docente. A consellería de Educación asegura que Galicia ten un dos rateos de alumnos por aula máis baixos de España. |As confrarias piden o peche definitivo da mina de San Finx pola verteduras de auga contaminada con metais pesados perigosos á ría de Noia. | Películas de autor de Galicia e os países lusófonos, protagonistas da Primavera do cine, o certame que cumpre 12 anos en Vigo, con estreas internacionais, longametraxes e curtas de cineastas consagrados e talentos novos de todos os xéneros. | 07-09-23