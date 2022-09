Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 07-09-2022 | RTVE Play

O Papa Francisco recibe no Vaticano a familiares dos falecidos no Villa de Pitanxo. Pedíron axuda ao Pontífice para dar visibilidade internacional a súa loita ,e conseguir que se investiguen a fondo as causas do naufraxio, no que morreron 21 mariñeiros.. // Continúan as restricións de auga nalgúns concellos, mentres Ribadavia recupera a normalidade na subministración grazas á captación provisional dende o Avia. // O Baixo Miño queda como única zona da demarcación hidrográfica do MIño-Sil fóra da prealerta por seca, ao decretar ese nivel na cunca alta do río. 07-09-22