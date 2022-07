Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 07-07-2022

o buque escola Juan Sebastián Elcano, no porto da Coruña. Está aquí dentro da sua xira mundial para celebrar o quinto centenario da primeira circunnavegación da Terra. // Os casos activos aumentan hoxe a 16.789, case mil máis que onte, ao rexistrarse 1.646 novos contaxios. Os pacientes hospitalizados suben a 874, dos que 35 están nas Uci. // As cidades de Santiago, A Coruña e Vigo seguiran este verán sen conexión directa por AVE. Anunciouno a compañía Renfe que culpa do atraso á Talgo, COLAS a empresa encargada de fabricar os novos trens Avril que ían cubrir ese servizo. // 07-07-22