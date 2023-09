Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 06-09-2023 | RTVE Play

Satisfacción entre os produtores das Rías Baixas polo estado que presentan as uvas na colleita que realizan coa maior antelación no calendario na historia desa denominación de orixe, e na que están a acadar récord de prezos. | Galicia encabeza as estatísticas de suicidio en España, con 340 persoas que se quitaron a vida o ano pasado. A provincia de Lugo ten a taxa máis alta, con 16 casos por cada cen mil habitantes. | Cosméticos fabricados con ingredientes tan próximos como uva de albariño ou auga do atlántico. Están entre os productos saídos da única fábrica de tintes para o pelo de Galicia, ubicada en Carral. | Santiago será o punto de partida do Camiño Escena Norte, o certame de intercambio de intercambio de grupos escénicos que logo recorrerá Asturias, Cantabria Euskadi e Navarra. Arrancará o próximo 17 de setembro e terá presenza en ata 55 localidades. | 06-09-23