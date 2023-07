Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 06-07-2023 | RTVE Play

Carga policial na protesta dos traballadores do Metal fronte a factoría de Stellantis en Vigo, na quinta xornada de folga, mentres se mantén o bloqueo da negociación entre sindicatos e a patronal. // A campaña electoral arranca en Galician, a poucas horas do comenzo oficial, coa visita de Alberto Núñez Feijóo a sua localidade natal dos Peares, onde suliñou as suas orixes como rapaz de aldea. // Constituída a nova Deputación de Pontevedra, a única das catro galegas que cambia de cor política. Luis López, do Partido Popular,é xa o novo presidente. // Un coloso de 1.700 toneladas e 85 metros de eslora. É o novo buque insignia do Instituto Español de Oceanografía. O Odón de Buen, botado en Vigo, navega xa para converterse en referente da bioloxía mariña en todo o mundo. 06-07-2023