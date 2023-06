Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 06-06-2023 | RTVE Play

Arrancan as probas da Abau ás que se enfrontan ata o xoves os preto de 13.000 estudantes galegos matriculados nesta convocatoria. Ademais da parte obrigatoria, a maioría farán tamén a optativa para subir nota. // Plan de limpeza e desinfección na rede de abastecemento de Betanzos despois de que as ultimas analiticas confirmasen presenza de norovirus nela. os afectados suman máis de 400, a espera de novas mostras, os técnicos sospeitan que virus procede do río que abastece ao pobo . // Aumentar a presenza dos viños das denominacións galegas nos mercados internacionais. E o obxetivo do certame Vinis Terrae, en Ourense, onde importadores de todo o mundo poden contactar directamente cos produtores 06-06-23