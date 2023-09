Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 05-09-2023 | RTVE Play

Comenza o curso para os 31.000 alumnos, entre cero e tres anos, das escolas infantís, que hoxe abren oficialmente ás suas portas en Galicia. Un momento de adaptarse aos cambios de hábitos para os cativos, pero tamén para os proxenitores. | Satisfacción na Xunta e nos sindicatos agrarios ante o anuncio da Unión Europea de que está disposta revisar a política de protección do lobo. En Galicia calcúlase que o lobo matou máis de 2.000 reses o ano pasado.| A temperatura da auga do mar aumentou este verán máis de medio grao, de media, respecto ao ano pasado. Así o constatan os científicos, que advirten das consecuencias do cambio climático para o noso litoral |A escritora coruñesa Paula Carballeira, recoñecida co premio nacional de literatura dramática, pola obra escrita en galego, 'As alumnas'. Unha homenaxe aos mestres e mestras que revolucionaron a escola e, sobre todo, a educación feminina, na Segunda República. | 05-09-23