Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 5-09-2022 | RTVE Play

As escolas infantís galegas convértense, dende hoxe, nas primeiras de España en ser gratuítas para tódolos nenos, unha medida que beneficia a unhas 30.000 familias. // Empregados da adxudicatoria do servizo de atención telefónica de Energy protestan na Coruña pola deslocalización do servizo. Cen postos de traballo serán trasladados a Colombia. // Ata onde chegan xa as capacidades da Intelixencia Artifcial e cómo van cambiar o mundo nos próximos anos. E o que se pode comprobar de primeira man na exposición interactiva More than Human que abre hoxe na Coruña, na sede de Afundación. // Pontevedra regresou ao Medievo esta fin de semana. O Lérez centrou unha nova edición da Feira Franca, que volveu ateigar as rúas da cidade. Artesanía, xantares e xogos populares encheron o ambiente de festa e ledicia 05-09-22