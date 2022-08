Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 05-08-2022

Segue a loita con Medios aereos e terrestres contra o incendio declarado entre Caldas e Vilagarcía, o máis grave dos que están activos agora en Galicia. Levan ardido máis de 450 hectáreas. // Xa son 40 os concellos en prealerta polo risco de seca. Din que a situación aínda é sostible, pero advirten do perigo de que, se continúa sen chover, os caudais que abastecen aos depósitos municipais queden baixo mínimos. // O Lugo presentou a súa nova camiseta para a próxima tempada na Segunda División. Aposta por un cambio, mudando as tradicionais raias verticiais por cadros de cor branca e vermella e con franxas azuis nos costados. // A música en directo é a gran protagonista da oferta cultural do verán, con máis dunha ducia de festivais só nesta fin de semana. O prato forte chega mañá a Vigo có concerto de Sting. 05-08-22