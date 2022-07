Galicia, con País Vasco, Andalucía e Cataluña, reclaman ao ministerio de Sanidade medidas urxentes contra a falta de médicos de primaria. Din que o goberno central é o quen ten a chave para acreditar máis especialistas. // Os casos activos volven a ser cerca de 15.000, logo de contabilizarse 1.512 novos contaxios. Tamén aumenta a presión hospitalaria ao nivel máis alto dos últimos meses. // Trinta organizacion pesqueiras, nunha fronte común coa Consellería do Mar, píden á Comisión Europea que retire o veto as artes de fondo nun cento de áreas de pesca entre o Golfo de Cádiz e Irlanda. // Partituras e letras de temas populares de Rianxo forman parte do cancioneiro escolar urxente. Unha recompilación posible grazas o Colexio Brea Segade de Taragoña. 05-07-22