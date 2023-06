Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 05-06-2023 | RTVE Play

Repulsa en toda Galicia polo asasinato machista no camping de Oi. O agresor, un axente da Garda Civil que se saltou a orde de afastamento da vítima, cometeu o crime cunha arma sen rexistrar coa que logo, acurralado, puxo fin á sua vida. // O buque Ártabro navega xa de regreso a Vigo, logo de rematar a sua misión en augas de Terranova. Con él trae a grabación dos restros do Villa de Pitanxo. // Bibliotecas públicas ateigadas e moito nerviosismo. Son as horas previas ao comenzo das probas de Avaliación para o acceso á Universidade, ás que están citados, dende mañá, uns 13.000 estudantes galegos. // Remate feliz da temporada para os celestes pola vitoria do Celta n partido final contra o Barcelona, e con dous goles do canteirán Gabri Veiga. 05-06-23