Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 04-09-2023 | RTVE Play

Vilalba cumpre dúas semanas de folga da recollida de lixo. os representantes dos traballadores e a multinacional Urbaser reúnense esta tarde, mentres o concello pide a ambas partes que cedan para poñer fin ao conflicto. | O mes de agosto remata con 280 persoas máis sen emprego rexistradas en Galicia. | Socialistas e BNG reclaman axudas extraordinarias ás familias para afrontar o comenzo do curso escolar ante o incremento de prezos. | A consellería de Educación anuncia un investimento de 84 millóns para renovar as pantallas dixitais e a creación de aulas móviles de informática. | Os veciños do barrio de Canido, en Ferrol, implícanse máis que nunca na última edición do certame das Meninas, no que artistas e amantes da arte urbana plasman as suas interpretacións do famoso cadro de Velazquez. 04-09-23