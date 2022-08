Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 04-08-2022

Os servizos de extinción conseguen frear o avance das lapas en Verín, onde xa non hai vivendas ameazadas, logo dunha noite de intensa loita, e cunhas 600 hectáreas queimadas. // O Presidente da Xunta critica as medidas do Plan de Aforro Enerxético do Goberno Central, por consideralas inconcretas e que do cumprimento se teñan que encarga ás comunidades autónomas. // Difundir os beneficios da lactancia materna e facela máis visble. É o obxetivo da xuntanza en Pontevedra dun grupo de nais, para celebrar a semana mundial da lactancia materna. // Boa música, gastronomía e praia. É a carta de presentación do Son Rías Baixas, o festival de Bueu que se celébra esta fin de semana. Tres días de concertos con protagonistas como Rels B. ou a banda La M.O.D.A. ademáis de artistas locais como Bala ou Grande Amore. 04-08-22