Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 04-07-2023 | RTVE Play

O paro rexistra unha nova baixada, con aumento de contratos indefinidos. A Cifra total de persoas desempregadas en Galicia sitúase en 130.000, o mínimo da serie histórica. // A nova lei autonómica do litoral foi aprobada hoxe no Parlamento cos votos do Partido Popular. Establece a xestión por parte da Xunta das competencias no espazo marítimo terrestre e pretende regularizar varios miles de inmobles situados na beiramar. Contou coa abstención do BNG e os Socialistas. // Estados Unidos lidera este ano o ranquin de paises estranxeiros con máis peregrinos a Santiago. A embaixadora percorre un tramo do Camiño con alumnos universitarios de Miami e Nova York que participan nun programa para fomentar a diversidade cultural. 04-07-2023