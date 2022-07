O paro segue a baixar, e xuño pecha con 5.000 desempregados menos en Galicia. Un mes no que se rexistraron ata 80.000 contratacións, impulsadas sobre todo pola campaña de verán na hostalaría e o turismo. // Os Médicos de Familia advirten de que estamos xa ante unha nova vaga e apelan a recuperar o uso de máscara en interiores e aglomeracións. // O espectáculo do curro de Sabucedo, logo de dous anos de restricións, recupera o ritual da rapa das bestas, unha tradición que se perpetúa nos montes galegos onde viven máis de 20.000 cabalos bravos. // Viveiro volve á normalidade despois de despedir a edición do Resurrection fest que batiu records de asistentes, preto de 150 mil, con máis de 120 bandas nos cinco días. 04-07-2022