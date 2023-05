Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 04-05-2023 | RTVE Play

O paro baixa en 2.500 persoas en abril nun mercado laboral animado polas contratacións de Semana Santa. Os afiliados a Seguridade Social aumentan en case 7.000. // Pese aos intentos de socialistas e BNG, o presidente da Deputación de Ourense négase a ofrecer máis explicacións por conducir a 215 kilómetros por hora nun coche oficial. O presidente da Xunta espera tamén a que a xustiza se pronuncie sobre o caso. // Sanxenxo segue como o concello español con máis bandeiras azúis, con 20. Ante a escaseza de auga, o certame pide retirar as duchas das praias, que non é requisito para ter bandeira azul. // . Un apicultor de Cervantes, na montaña de Lugo, acumula máis de 16 millóns de reproduccións dos seus vídeos e máis de cen mil seguidores na rede social Tik Tok. Mostra o coidado das abellas e o proceso artesán de producción do mel. 04-05-23