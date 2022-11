Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 03-11-2022 | RTVE Play

Un home delgado, duns 30 anos, é buscado como autor dos tres disparos que deixaron un ferido grave, en Maceda. A vítima di que non coñecía ao agresor, que o abordou na porta da sua casa. // O paro rexistrado baixa en Galicia en algo menos de 400 persoas, nunha porcentaxe inferior a media do conxunto de España, onde a reducción é a maior nun mes de outubro de toda a serie histórica. // A matriculacion de vehículos mantén a tendencia á baixa en Galicia, cunha caída do 9 por cento respecto ao ano pasado e sitúase nun 50 por cento menos que en 2019. // A volandeira, un marisco cada vez máis prezado, volve dende hoxe aos mercados, con prezos que chegan a superar os 9 euros o quilo. 03-11-22