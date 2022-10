Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 03-10-2022 | RTVE Play

Reclamación de que se faga xustiza por parte das vítimas ante o arranque, este mércores en Santiago, do xuizo polo accidente do Alvia en Angrois, que se saldou con 80 persoas e 140 feridas. Hoxe os afectados pediron ante o Congreso, en Madrid, a dimisión da ex ministra Ana Pastor. // Expertos internacionais e representantes das industrias analizan no congreso de Conxemar a situación do sector pesqueiro ante o veto da UE que o goberno español pretende deixar sen efecto mediante un recurso pola vía xudicial.

// Qué efecto produce a música nos nosos xenes. É o que trata de averiguar un singular experimento en Santiago, con mostras tomadas a voluntarios antes e despois dun concerto da Real Filharmonía. // Vitoria do Celta, con moito sufrimento, ante o Betis, en Balaídos. O canteirán Gabri Veiga confírmase como unha das figuras do equipo. Na segunda, o Lugo cae derrotado na sua visita a Ibiza. // 03-10-22