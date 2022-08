Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 03-08-2022

Ante o ano máis secos das últimas catro décadas, A Xunta valora extender a toda Galicia as restricións de uso da auga. Nos concellos da area de Pontevedra, abastecidos polo Río Lérez, cun caudal un 70 por cento por debaixo do habitual, xa están prohibidas actividades como encher piscinas, ou regar xardíns. // Din que é un dos alimentos do futuro: a fariña de verme, con alto contido en proteínas, que elabora a empresa Galinsect, de Ponteareas. De momento comercializan penso para animais, ainda que conta con autorización da Unión europea para o consumo humano. // A Festa do Albariño de Cambados acolle esta noite ao rapeiro catalán Morad, que suma millóns de reproducións coas súas letras sobre a vida de barrio e as inxustizas sociais. É o seu primeiro concerto en Galicia, e estará acompañado do seu amigo e tamén rapeiro Beny Jr. 03-08-2022