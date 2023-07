Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 03-07-2023 | RTVE Play

A Garda Civil acompaña á parella de turistas chegados en tractor dende Suíza a un camping en Bergondo, onde o seu vehículo quedará inmobilizado. O motivo: que as normas de tráfico non permiten circular a unha caravana remolcada por un tractor agrícola. Eles din que teñen toda a documentación en regra. //O sector da construción da provincia de Pontevedra estrean hoxe novo horario, exclusivo para o mes de xullo, que ten como hora de remate as catro da tarde. Unha xornada intensiva, concibida para evitar prolongar o traballo nas tardes de calor abafante. // O Consello de Cultura Galega celebra o 40 aniversario da sua creación, e fai repaso a evolución dos hábitos culturais neste tempo, aumento do índice de lectura e recorte do gasto por parte das administracións. 03-07-2023