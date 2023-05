Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 03-05-2023 | RTVE Play

As condicións meteorolóxicas levan a adiantar o reforzo do servizo de prevención e loita contra os incendios forestais. Preto de mil brigadistas e persoal de apoio incorpóranse hoxe ao dispositivo. A Xunta márcase como obxetivo que este ano ardan menos de 20.000 hectáreas. // a Xunta e o goberno central confirman os seus desencontros trala primeira xuntanza institucional do Presidente Alfonso Rueda e Gómez Besteiro como Delegado. O principal punto de fricción, a lei de xestión do Litoral promovida polo executivo autonómico. // Polémica polos posibles efectos non desexados da Intelixencia Artificial. Os expertos destacan o papel de organismos como a AESIA, a axencia de supervisión desa tecnoloxía que ten previsto implantar a sua sede na Coruña. // O café Latino de Ourense celebra o 25 aniversario seu festival de jazz. Repasamos a traxectoria dun certame polo que teñen pasado figuras míticas do xénero. 03-05-2023