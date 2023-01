Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 03-01-2023 | RTVE Play

Galicia pechou o 2022 con 10.000 parados menos. Supón unha baixada dun 6,7 por cento, un pouco por debaixo da media nacional // En apenas un mes pasamos de estar en prealerta por seca, a ter que abrir as comportas dos encoros. O maior de Galicia, o de Belesar, en Lugo dobrou a cantidade de auga encorada // As vendas de coches en Galicia caeron en Galicia un dez por cento durante o ano pasado, o dobre que a media do conxunto de estado // O Laboratorio de Consumo de Galicia é o único de España que avalía a seguridade dos xoguetes. Aquí comproban que non teñan elementos perigosos.. 03-01-23