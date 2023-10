Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 02-10-2023 | RTVE Play

O supercomputador cuántico máis potente do Sur de Europa está xa funcionando en Santiago, bautizado co nome de "Cumio". |Xoán Carlos I saíu xa, camiño de Abu Dabi, con escala na cidade francesa de Niza, despois de dicir adeus a unha estadía de sete días en Sanxenxo, onde participou na Regata que leva o seu nome, e recibiu visitas de varios membros da sua famila. | Vigo é esta semana epicentro internacional do sector do conxelado. Profesionais da pesca de todo o mundo danse cita, hoxe no congreso da FAO. Mañá arranca a feira Conxemar . | A aventura dunha mariscadora da ría de Arousa nos anos 70, relatada na película O Corno, conquista a máxima distinción do xurado no festival de cine de San Sebastián. É a primeira cuncha de Ouro para unha producción feita en Galicia, e en Galego. 02-10-2023