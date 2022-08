Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 02-08-2022

O aforro enerxético chega as luces de nadal de Vigo, que hoxe mesmo comenzaron a ser instaladas. Alumearán unha hora menos e o alcalde, Abel Caballero, non descarta outros recortes. // Ata 12.000 mozos e mozas chegan a Santiago para participar na peregrinación europea, primeiro gran evento da igrexa católica despois da Pandemia, ata o domingo, con 55 bispos e máis de 400 sacerdotes. // Rescatado con vida o único tripulante do veleiro volcado nas costas de Malpica. Un equipo de mergulladores de Salvamento Marítimo atopou ao varón francés de 62 anos no interior da embarcación que levaba volcada dende onte á tarde. // 02-08-22