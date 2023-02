Telexornal - Galicia: El tiempo en Galicia 02-02-2023 | RTVE Play

Tempo seco e solleiro en toda a comunidade despois das néboas de primeira hora no interior e as xeadas en boa parte de Galicia. As temperaturas soben lixeiramente despois de mínimas que quedaron por baixo de cero en moitos puntos do interior. As máximas oscilarán entre 11 graos en Lugo e 16 en Ourense. 02-02-23