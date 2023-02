Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 02-02-2023 | RTVE Play

Repunta do paro rexistrado en Xaneiro, marcada polo remate de contratos temporais. A seguridade social perde en Galicia 11.500 cotizantes no último mes. // A Xunta aproba un decreto con incentivos para os facultativos que se ocupen da formación dos Médicos Internos Residentes, os MIR. // Eliminar tatuaxes, un proceso longo e custoso, cada vez máis demandado en centros especializados. Os que máis adoitan arrepentirse son os que se tatuaron xa hai uns anos e seguindo algún tipo de moda. // Ultimos días para non perderse o espectáculo celeste que nos ofrece o chamado cometa verde, que pasa preto 02-02-23