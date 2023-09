Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 01-09-2023 | RTVE Play

Volta á casa para uns, saída na última quenda de vacacións para outros. Chega setembro con moito movemento nos aeroportos e nas estacións de tren. Os que viaxan por estrada están atopando os prezos dos carburantes máis caros de todo o ano | O sector conserveiro está preocupado polo encarecemento do aceite de oliva, que triplicou o seu prezo no último ano. A metade das latas de peixe ou marisco levan aceite de oliva | Suspendido por cuarta vez o xuízo por contrabando de tabaco contra o exalcalde de Ribadumia, Nené Barral, que se ía celebrar hoxe na Audiencia de Pontevedra | Os vídeos que publica o novo dono dunha mercería da Coruña levan máis de tres millóns de visualizacións. Co ese apoio, fai rexurdir con forza na era dixital un negocio de mediados do século pasado. 01-09-23