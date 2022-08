Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 01-08-2022

A Xunta activou o aviso laranxa no val do Miño e nas Rías Baixas por temperaturas que en Ourense poden chegar aos corenta graos // Un restaurante de Negreira celebra arestora con 27 cociñeiros, que entre todos suman 69 estrelas Michelin, o xantar Estrelas solidarias no Camiño // 12.600 millóns de euros. É a cifra o teito de gasto para os orzamentos de Galicia de 2023 // O Celta quere fichar catro xogadores máis, entre eles dous dianteiros 01-08-22