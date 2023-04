Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 31-03-2023 | RTVE Play

Seguemento masivo da folga do transporte colectivo por estrada. Aumenta a afluencia nas estacións de tren, con billetes esgotados en moitas viaxes. // O ambiente para este inicio da Semana Santa xa se fai notar en Santiago. Multitude de turistas que adiantaron a súa chegada e as reservas de última hora non paran de medrar. // Case 3.000 novos casos de cancro de cólon son detectados cada ano en Galicia. O diagnóstico precoz, a alimentación e o exercicio son as claves para previr a doenza, tal como como destacan os especialistas no día adicado a esta enfermidade. 31-03-23