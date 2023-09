Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 29-09-2023 | RTVE Play

Xoan Carlos e os demáis participantes na regata da clase seis metros, embarcan en en augas da ría de Pontevedra, en Sanxenxo. | Críticas parte do ex presidente Mariano Rajoy a negociación dunha amnistía no Foro que se celebra na illa da Toxa. | Entra en vigor a lei de benestar animal que contempla un aumento de sancións polo seu abandono. En Galicia o número de cans rexistrados supera ao de habitantes menores de 15 anos. | Arranca en Ourense o Festival de Cine, cunha sección competitiva para escoller a mellor película galega do ano, con once longametraxes aspirantes. | Remata o mes dedicado a enfermidade do Alzheirmer cuha plantación de árbores na cidade da cultura. 29/09/2023