Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 29-06-2023 | RTVE Play

O incremento do IPC interanual queda en xuño por debaixo do 2%. É a primeira vez dende marzo de 2021 que a inflación baixa desa cifra. Unha moderación que e posible grazas ao freo dos prezos dos Carburantes, a electricidade e os alimentos. // A economía galega afasta o risco de entrar en recesión, logo de crecer no primeiro trimestre do ano por riba da media española e europea. Así o indican os expertos do Foro Económico no seu informe de coxuntura. // Luisa Villalta será a homenaxeada nas Letras galegas 2024. Así foi acordado esta mañá polo pleno da Real Academia Galega. Villalta é unha das grandes figuras da literatura galega que emerxeron a finais dos 80. 29-06-2023