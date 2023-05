Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 29-05-2023 | RTVE Play

Vitoria electoral do PP, tamén en Galicia, que se tradúce na conquista da alcaldía de Ferrol. A baixada dos socialistas en Santiago provoca a marcha de Sánchez Bugallo da alcaldía en favor da candidata do BNG Goretti Sanmartín. // Gonzalo Pérez Jácome da a sopresa ao resultar o máis votado na cidade de Ourense,. // A Deputación de Pontevedra volve a mans do PP, logo de oito anos. A coalición de socialistas nacionalistas pode repetir no organismo provincial da Coruña e tamén en Lugo. 29-05-23