Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 29-03-2023 | RTVE Play

O forte vento fai avanzar o lume no incendio de Baleira, na montaña de Lugo. Medio Rural estima en 120 hectáreas a superficie queimada, nunha zona de difícil acceso. // Os colexios médicos demandan ao Sergas polo novo sistema de citación para consultas. Din que supón un risco para a saúde dos pacientes porque as citas as decide unha aplicación informática e non persoal sanitario. // A estreita Relación de Carmen Martín Gaite con Galicia e o quere poñer en valor o concello de Barbadás a partir dos lugares onde transcorrian os veraneos familiares da escritora. 29-03-23