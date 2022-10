Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 28-10-2022 | RTVE Play

Os investigadores cren que o muro que acabou coa vida do estudante no Instituto Julio Prieto Nespereira de Ourense foi empurrado para caer. //Arestora comenza o operativo especial da ponte de todos os santos, na que a Dirección xeral de tráfico estima que se producirán preto dun millón de desprazamentos nas estradas galegas. // O IPC modera a sua subida, por terceiro mes consecutivo, e queda no 7´3 por cento interanual, a cifra máis baixa dende o mes de xaneiro, grazas a contención dos prezo da enerxía e os carburantes. // A colleita de castaña deste ano será moi escasa e de baixa calidade, debido, sobre todo, a seca extrema deste verán. Os colleitadores lamentan que pragas como a da avespiña sigan afectando aos castiñeiros. 28-10-2022