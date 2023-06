Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 27-06-2023 | RTVE Play

Profesionais sanitarios advirten de risco de colapso nos servizos de urxencias por falta de persoal, ante a inminencia das vacacións de verán e o aumento dos visitantes. // Debate final e aprobacion da nova lei do xogo de Galicia, que amplía as distancias entre máquinas e centros educativos e amplía os controis para evitar o uso por menores ou persoas con ludopatía. // Unha escavadora das máis grandes de España avanza no derrubamento das torres do Garañón, en Lugo. 27-06-2023