Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 27-04-2023 | RTVE Play

O paro aumenta en 3.700 persoas no primeiro trimestre do ano, e a ocupación redúcese en apenas 800 postos de traballo menos. // vitoria do Celta ante o Elche que tranquiliza ao equipo na loita pola permanencia. Non está matemáticamente salvado pero un gol de Aidoó no último minuto sentenciou un partido moi nivelado en xogo co colista. // En Tui celébrase o festival de cine documental PLay Doc, cunha homenaxe á cineasta belga Chantal Akerman, e ofrece o máis actual do panorama audiovisual internacional e galego. 27-04-23