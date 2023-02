Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 27-02-2023 | RTVE Play

A primeira hora da tarde aterraba no aeroporto de Lavacolla Ana Baneira, a activista coruñesa que estivo detida en Irán. O reencontro coa familia tivo lugar de xeito discreto. // Comenza en Lugo a repetición do xuízo polo crime da nena de Muimenta Desirée Leal. A súa nai fora condenada a prisión permanente revisable hai un ano. // Aumentan as protestas contra as dificultades para conseguir atención presencial nas oficinas de bancos e de diferentes servizos públicos. // O Celta da un impulso na clasificación que lle permite deixar atrás a zona de descenso, trala vitoria por 3 a cero contra o Valladolid. 27-02-23