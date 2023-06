Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 26-06-2023 | RTVE Play

Sanidade asegura que o recorte de camas hospitalarias este verán será o menor dos últimos anos. Os socialistas cuestionan a cobertura na zona do Salnés ante o aumento de poboación polo turismo. // A denominación de Orixe Mexillón de Galicia, preocupada por posibles cambios na xenética da especie, rexeita os criadeiros de mexilla que propón a consellería do Mar, para paliar a escaseza de semente para as bateas. // Alarma entre as asociacións contra a droga polo aumento na actividade das organizacións de narcotraficantes, posta de manifesto nas recentes operacións policiais. 26-06-2023