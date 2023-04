Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 26-04-2023 | RTVE Play

O presidente da Deputación de Ourense, a xuízo por ir a 215 por hora. Axentes de tráfico déronlle o alto cando circulaba pola A-52, na provincia de Zamora, conducindo un vehículo oficial. // Cumprense 10 días de folga para os funcionarios da administración de xustiza, a segunda que encara este organismo no que vai de ano. Os avogados denuncian as graves consecuencias para os cidadáns. // Santiago é a primeira cidade galega que estuda cobrar unha taxa turística. Hoxe o concello presentoulle ao sector hostaleiro a súa proposta, que fixa un prezo de entre cincuenta céntimos e dous euros e medio, en función da categoría do aloxamento. 26-04-23