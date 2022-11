Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 25-11-2022 | RTVE Play

Noelia Míguez, que se define como sobrevivinte da violencia de xénero, relata a agresión que lle provocou graves lesións das que ainda se recupera. // Actos institucionais, minutos de silencio, lectura de manifestos e concentracións en toda Galicia, no Día Internacional para a Erradicación da Violencia contra as Mulleres. // Tendas pechadas en pleno Black Friday, na Coruña, Ferrol e Santiago, pola folga de dependentas do grupo Inditex. Os sindicatos din que o seguemento é maioritario. // Traballadores do sector naval protestan en Vigo trala morte dun operario de 42 anos nun accidente laboral. Denuncian a precariedade das condicións nas industrias auxiliares e piden que se retome a negociación sobre prevención de riscos laborais. 25-11-2022