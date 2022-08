Telexornal - Galicia  Galicia en 2 minutos 25-08-2022

Límites na calefacción e no aire acondicionado, apagado de escaparates ás dez... Medidas de aforro enerxético xa en vigor, que hoxe se validan no Congreso // Vigo deixará de usar auga dun dos encoros dos que se fornece para que teñan máis os concellos de Nigrán e Baiona // En Santiago hai case 700 pisos turísticos á marxe da normativa municipal // Un carillón de 63 campás de bronce que se percuten cos puños e os pés. É un dos concertos do festival IKFEM. 25-08-2022