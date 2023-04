Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 25-04-2023 | RTVE Play

Xornada de reivindicacións nas rúas. Os traballadores do transporte de viaxeiros protestan pola precariedade das condicións laborais do sector e ameazan cunha folga indefinida. // A Xunta prevé rebaixar este ano o déficit nunha décima, ó 0,3 por cento, e situar o crecemento económico no 1,7 por cento. // A Universidade de Santiago da a coñecer o resultado de varias investigacións na loita contra o virus. Unha da máis avanzadas, a dun purificador de aire con raios ultravioleta. 25-04-23