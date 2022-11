Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 24-11-2022 | RTVE Play

Arranque a folga de dependentas de Inditex nalgúns establecementos, que adiantan os descontos do Black Friday. Piden equiparar as suas condicións as dos compañeiros de categorías similares. // O Colexio de Médicos de Pontevedra anuncia a ruptura de relacións coa consellería de Sanidade polo que consideran deficientes condicións laboráis. // Cerca de mil vítimas de violencia de xénero conseguiron algunha medida de protección en Galicia na primeira metade do ano. // Un branco de crianza elaborado con uvas de treixadura, pola adega do Ribeiro Ramón do Casar, é o elixido como mellor viño de 2021, na gala dos premios Alimentos de España, que concede o Ministerio de Agricultra. 24-11-22