Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 24-10-2022 | RTVE Play

Investigan se a muller morta a coiteladas en Vigo era acosada polo seu agresor, un veciño detido tras confesar ser o autor do crime. O home queixárase á comunidade de que era facía moito ruído. // a candidatura da cidade da Coruña é a elexida, finalmente, para optar a sede da Axencia española de Intelixencia Artifical. A decisión foi adoptada hoxe polo organismo que integra a representantes da Xunta e das tres universidades, por riba das opcións que presentaban Ourense e Santiago. // O Arenteiro, que xogará contra o Almería e o Barbadás, que o fará co Valladolid, son os únicos únicos equipos galegos que emparellados con rivais de primeira división no sorteo para a fase de clasificación da copa do Rei. // 24-10-22