Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 24-04-2023 | RTVE Play

Equipos de criminalística investigan as circunstancias da morte dun home na casa na que residía co seu fillo na localidade de Esteiro. O mozo, de 19 anos, detido como presunto autor do crime, pasa esta tarde a disposición xudicial en Muros. // A cidade deportiva do Celta, en Mos, declarada definitivamente ilegal polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. // O Lugo certifica matematicamente o descenso a Primeira Federación, a falta de cinco partidos, tras perder por cero a dous onte fronte ao Málaga no Anxo Carro. 24-04-23