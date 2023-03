Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 24-03-2023 | RTVE Play

O visor somerxido Nautilus abre hoxe ao público en Vigo. E unha instalación para poder observar a fauna e a flora e comprender cómo funciona o ecosistema mariño. // O produtores de mexillón denuncian un incremento de roubos de produto nas cordas das bateas na Ría de Arousa. // As primeiras capturas da camapaña da sardiña confirman a recuperación da especie, tal como indicaban os estudos científicos, cos stocks ao nivel máis alto dos dos últimos anos. // Unha ostra con queixo do cebreiro, filloa e viño albariño foi a proposta gañadora do concurso gastronómico que busca o talento dos futuros profesionais que se celebrou hoxe en Santiago. 24-03-23