Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 24-01-2023 | RTVE Play

O tren descarrilado en Lalín bateu contra un desprendemento provocado polas chuvias dos días pasados. Non levaba carga e tan so o maquinista resultou ferido leve. // Os peritos contratados por Renfe din no xuízo que o accidente do Alvia era predecible e critican a Adif por non avaliar o risco da curva da Grandeira. // O Sergas emprenderá Novos programas de cribado de cancro de pulmón e próstata que serán pioneiros en España. Así o anunciou o conselleiro de Sanidade no Parlamento,. // A Real Academia Galega pon en marcha a programación para o sesenta aniversario do Día das Letras, que este ano réndenlle homenaxe ao intelectual Francisco Fernández del Riego. 24-01-23