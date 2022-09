Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 23-09-2022 | RTVE Play

A crise dos microchips non da tregua á factoría Stellantis de Vigo, que debe parar de novo esta fin de semana, por problemas de subministros. No que vai de ano as xornadas perdidas supuxeron producir uns cen mil vehículos menos.. // A Xunta súmase ás rebaixas do imposto de Patrimonio. A bonificación actual deste tributo, que é do 25 por cento na nos comunidade, pasará a ser do 50 por cento. // Novos emprendedores que dan a coñecer as suas ideas empresariais e avalían as suas posibilidades de negocio. É o Pont Up Store, que abre as suas portas en Pontevedra. // A película O home e o can, do director coruñés Ángel de la Cruz, inaugura o Festival Internacional de Cine de Ourense. Loitará por gañar o festival con outra película galega, o Corpo Aberto, de Ángeles Huerta. 23-09-22